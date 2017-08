Alex Lowes ook in 2018 teamgenoot Van der Mark

Lowes tekende een tweejarig contract met Yamaha toen het Japanse merk in 2016 in het wereldkampioenschap terugkeerde. Dit seizoen behaalde hij twee podiumplaatsen en staat de tweelingbroer van MotoGP-coureur Sam vijfde in de WK-tussenstand. Met Van der Mark won hij onlangs nog samen de prestigieuze 8 Uren van Suzuka.

“Ik voel me echt onderdeel van de Yamaha-familie en ik geloof dat ik in vergelijking met vorig seizoen best wel een stap heb gemaakt. Ik wil me blijven verbeteren en gaan meestrijden met de top van de superbike. Dat is dus mijn goal en missie”, verklaarde Lowes.