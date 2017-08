Sky-renner Rowe breekt been bij vrijgezellenfeest

Rowe sprong iets te enthousiast in het water tijdens een rafting-uitje op het vrijgezellenfeest van zijn broer. ,,Ik sprong in het water en landde in een ondiep deel. Als wielrenner raak je gewend aan blessures, maar ik wist nu meteen dat het niet goed was'', zei Rowe op de website van Sky. ,,Het is een grote shock en ik weet dat ik een lange periode van revalidatie voor de boeg heb.''

De wielrenner uit Wales reed vorig maand de Ronde van Frankrijk uit als knecht van eindwinnaar Chris Froome. Hij won dit jaar één wedstrijd, de tweede etappe van de Herald Sun Tour in Australië in februari.