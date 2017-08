Premier League geeft nu al een miljard uit aan transfers

Het onderstreept meteen de moeilijkheidsgraad waarmee de twee Nederlandse coaches die de Premier League rijk is in seizoen 2017-2018 te maken krijgen. Trainer Ronald Koeman van Everton weet dat hij alle middelen (lees: aankopen van topniveau) moet aanwenden om een aanval op de top-zes te doen. Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool en Arsenal gaven tot op heden gezamenlijk al 560 miljoen euro uit aan versterkingen. Daar komt nog minimaal 200 miljoen euro bij in de komende weken. José Mourinho (United), Antonio Conte (Chelsea) en Jurgen Klopp (Liverpool) zijn nog verre van klaar.

Frank de Boer, de tweede Nederlandse coach, zit bij Crystal Palace in Londen in een totaal andere positie. Met zijn club, die tot op heden alleen Jaïro Riedewald voor 9 miljoen euro heeft opgehaald bij Ajax, moet hij waarschijnlijk afwachten welke spelers er vlak voor de deadline overblijven bij de topclubs. Het is al jaren de wijze waarop Crystal Palace werkt. Elke keer gaat het in de strijd tegen degradatie maar net goed.

