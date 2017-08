"We weten waar dat aan ligt. Vorige winter heb ik wat crossen gereden en dat is niet echt goed gegaan in combinatie met het voorjaar. Komend jaar gaan we dat anders doen”, aldus de wereldkampioen veldrijden van 2008, die met een vijfde plaats in de tijdrit van de BinckBank Tour wél goed voor de dag kwam.

"Ik voel me beter. Het zou mooi zijn als ik dit deze week kan voortzetten en daarna misschien in de Ronde van Spanje. En hopelijk kan ik me dan in de ploeg voor de WK in Bergen rijden.”