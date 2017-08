Zijn brief aan alle Engelse media, waarin hij Southampton tevens beschuldigt van het lekken van vertrouwelijke gesprekken tussen hem en de clubleiding, heeft de zaak dinsdag op scherp gezet.

Er is sprake van een ernstig verstoorde relatie tussen werkgever en werknemer. Dat loopt in negen van de tien gevallen uit op een breuk. De kans is daarom nog steeds levensgroot dat Van Dijk in 2017 de duurste verdediger ter wereld wordt.

The Daily Express meldt woensdag dat Southampton echter van plan is om het hard te spelen. De club zou Van Dijk liever een jaar lang laten 'wegrotten op de tribune' dan mee te werken aan een transfer.