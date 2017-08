premium

Tom Dumoulin in actie tijdens de tijdrit in Voorburg.

Dumoulin: 'Ik heb betere argumenten'

41 min geleden

„Ik ben tevreden over de vorm en hoe deze tijdrit verliep”, aldus een uiterst ontspannen Tom Dumoulin na zijn derde plaats in de tijdrit van de BinckBank Tour. De Limburger was minder te spreken over zijn outfit.