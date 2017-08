"Ik ben echt blij om trainer van deze jongens te zijn. Ik heb ze een paar dagen geleden verteld dat ik tijdens mijn loopbaan nog nooit zo'n leuke groep onder mijn hoede heb gehad", zo stelde The Special One, die eerder bij FC Porto, Chelsea, Internazionale en Real Madrid werkte, in gesprek met Sky Sports over Daley Blind en diens teamgenoten.

Foto: AFP

"Ik ben erg tevreden met hen en ik zal met ze vechten tot het bittere eind. Om te beginnen zondag. Old Trafford wacht op ons en ik denk dat ze een reden hebben om achter ons te staan", aldus een optimistische Mourinho, vooruitblikkend op de competitiestart tegen West Ham United.

Lukaku

De Portugees versterkte zijn selectie deze zomer aanzienlijk en wil weer om de landstitel meedoen. Zo kocht de Europa League-winnaar Victor Lindelöf (Benfica), Nemanja Matic (Chelsea) en Romelu Lukaku (Everton). Over de Belgische spits was Mourinho na de nederlaag tegen Real zeer te spreken.

"Natuurlijk miste hij een kans voor open doel, maar hij heeft uiteindelijk toch gescoord en zich kranig verweerd tegen de twee centrale verdedigers die constant in zijn nek hijgden. Ik ben blij dat hij zo goed in deze fantastische groep past."

Foto: AFP