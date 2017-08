De wereldkampioen van Bora-Hansgrohe schreef maandag ook al de eerste etappe op zijn naam.

Sagan was vorig jaar ook al de beste in Ardooie. Ook toen won hij na een massasprint. In het eindklassement eindigde hij toen als derde, achter Niki Terpstra en Oliver Naesen.

Jempy Drucker (BMC) plaatste woensdag in de slotkilometer nog een verrassende aanval, maar de Luxemburger hield geen stand.

Achter Sagan spurtte Edward Theuns van Trek-Segafredo naar de tweede plek. Rudy Barbier van AG2R werd derde, vlak voor Dylan Groenewegen van LottoNL-Jumbo, die tijdens de slotrit van de Tour de France de beste was op de Champs-Elysees.

Vijf vluchters

Vijf vluchters trokken woensdag de stoute schoenen aan: Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert), Kristijan Koren (Cannondale-Drapac), Piet Allegaert (Sport Vlaanderen-Baloise), Elmar Reinders (Roompot-Nederlandse Loterij) en Sander Cordeel (Vérandas Willems-Crelan). Dat deed het vijftal eigenlijk tegen beter weten in.

Zij wisten ook dat de sprinters hun zinnen hadden gezet op de ritzege Ardooie. Het vijftal kreeg maximaal vier minuten voorsprong. Bij de eerste passage van de streep hadden ze nog 53 seconden voorsprong, maar moesten ze nog een lus van 28 kilometer. Op zes kilometer van de streep haalde het op hol geslagen peloton de vluchters precies volgens plan bij en werd het mede door een valpartij een chaotische sprint.

Küng

Stefan Küng van BMC bleef netjes op zijn fiets zitten. De Zwitser, die dinsdag de tijdrit won, start zodoende ook donderdag in de groene leiderstrui. Hij heeft een voorsprong van vier seconden op Sagans teamgenoot Maciej Bodnar en vijf op de Slowaak zelf.

De vierde etappe start en finisht in Lanaken. In totaal dienen in Belgisch Limburg 154 kilometers te worden afgelegd. De aankomst is vals plat omhoog.

