Trainer Pep Guardiola overweegt hem te laten spelen in een oefenduel tegen de Spaanse promovendus FC Girona, kondigde hij woensdag aan op de website van de club.

Foto: Hollandse Hoogte

"Misschien speelt Gündogan in Girona weer een paar minuten'', aldus Guardiola. "Ik overleg dat met de medische staf, want hij was lang geblesseerd.'' De club wil geen risico's nemen. "Maar met zijn kwaliteiten past Gündogan perfect in onze speelwijze.''

De voormalige speler van Borussia Dortmund scheurde in december vorig jaar in een duel met Watford een kruisband in een van zijn knieën. In juni hervatte hij de training bij City.