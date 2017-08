Hij treedt aan het begin van de avond in zijn eentje aan in baan zeven en moet 20,53 of sneller lopen om zich te plaatsen voor de halve finales, die later die avond worden gelopen. De internationale atletiekfederatie IAAF gaf aan dat de quarantaine van 48 uur voorbij is en dat Makwala fit is verklaard.

Om de sprinter was veel te doen. Hij raakte door verkeerd voedsel in het atletenhotel besmet met een virus, waarop de IAAF hem een startverbod oplegde. Dat was in opdracht van de Britse gezondheidsdienst, die in zulke gevallen een quarantaine van 48 uur verplicht stelt.

Makwala was des duivels over het besluit. Hij miste de series van de 200 op maandag en de finale van de 400 meter op dinsdag. De sprinter heeft op de 200 meter de beste seizoenstijd staan en was medaillekandidaat op de 400 meter. "Het lijkt wel op een bewuste actie om mij uit te schakelen. Ik vraag me af wat ze zouden hebben gedaan als ik een Brit was geweest. Ik denk dat ik dan had mogen lopen'', mopperde hij bij de BBC.

Makwala, die zich dinsdag allang niet meer ziek voelde, was dinsdagavond ook naar het stadion gekomen in de hoop dat hij de finale van de 400 meter toch mocht lopen. Hij werd echter geweerd. "We vinden het heel vervelend dat Makwala niet in actie heeft kunnen komen en zijn talent niet heeft kunnen laten zien in de 400 meter-finale, maar we moeten rekening houden met de gezondheid van alle atleten", verklaarde de IAAF toen.