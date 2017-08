premium

'Zieke' Makwala zo fris als een hoentje naar halve finales

16 min geleden ANP

Aan niets was te zien dat Isaac Makwala nog last had van een buikvirus. De sprinter uit Botswana plaatste zich woensdagavond overtuigend voor de halve finales van de 200 meter bij de WK atletiek in Londen. Hij liep in zijn eentje een tijd van 20,20, ruim onder de vereiste 20,53.