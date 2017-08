'Verbannen' Makwala haalt zijn gram

Een paar uurtjes eerder liep Makwala nog in zijn eentje om zich te kwalificeren voor de halve finales. Om de atleet was veel te doen in Londen. De Botswaan maakte besmet met een virus, waarop de IAAF hem in eerste instantie een startverbod oplegde De verplichte quarantaine van 48 uur liep woensdagmiddag af en de IAAF gaf Makwala alsnog de kans om de 200 meter te lopen en die pakte hij met beide handen.