Mateo Barac hier in duel met Bart Ramselaar van PSV

Transfer Barac naar Ajax van de baan

49 min geleden

Ajax had een mondeling akkoord met Mateo Barac (23) over een contract voor drie seizoenen. Maar de transfer van de linksbenige verdediger is van de baan. Kroatische media melden dat Barac de medische keuring niet heeft doorstaan, maar Ajax wil daar niet op reageren.