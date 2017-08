Ajax-aanwinst Orejuela: ’Ik wil hetzelfde bereiken als Davinson Sanchez’

Niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van smaakmaker Davinson Sanchez en Mateo Cassierra, die duidelijk wat meer tijd nodig heeft om te acclimatiseren. „Ik heb Davinson en Mateo afgelopen jaar veelvuldig gesproken en mooie verhalen over Ajax en Amsterdam gehoord. Hun om advies vragen, was dan ook niet nodig toen deze kans zich voordeed. Door hun enthousiasme wist ik al zeker dat ik naar Nederland wilde. Ik kan niet wachten tot ik ze zie en met ze kan samenspelen.”

Sanchez, die zich moeiteloos aanpast en al een prijskaartje van meer dan 40 miljoen euro om zijn nek heeft hangen, dient als voorbeeld voor de speler die voor 3,65 miljoen euro wordt overgenomen van Deportivo Cali. „In de nationale elftallen heb ik veel met Sanchez samengespeeld. We kennen elkaar goed en hebben een klik in het veld. Ik wil hetzelfde bereiken als Davinson en het liefst even snel. Daar ga ik in elk geval mijn uiterste best voor doen", aldus Orejuela.

