Oomen en Hofstede debuteren in Vuelta

In mei was Kelderman in de Ronde van Italië nog de voornaamste helper van Tom Dumoulin, die de Giro op zijn naam schreef. De Limburger slaat de Ronde van Spanje over. Kelderman viel in de negende etappe van de Giro uit met een gebroken vinger en reed ter voorbereiding op de Vuelta de Ronde van Polen.

Stamsnijder

Barguil won de bolletjestrui in de laatste Tour de France, net als twee etappes en de prijs voor de meest strijdlustige renner. De 25-jarige Fransman stapt na dit wielerseizoen over naar de ploeg Fortuneo-Oscaro. Tom Stamsnijder is buiten de definitieve selectie gevallen.

Behalve Oomen en Hofstede debuteren ook de Deen Søren Kragh Andersen, de Australiër Chris Hamilton en de Duitser Lennard Kämna namens Sunweb in een grote ronde.

Geen druk

Volgens Sunweb bestaat de ploeg voor de Vuelta a España uit extreem jonge talenten die de kans krijgen zich in een grote ronde te ontwikkelen. Ploegleider Marc Reef zegt met een sterke combinatie van ervaren coureurs en jonge talenten van start te gaan in het Franse Nîmes. "We willen onze talenten laten ervaren wat er nodig is om een ronde van drie weken te rijden en te leren van onze geroutineerde coureurs, zonder enige vorm van druk."