De Duitse wielerbond gaf donderdag de voorlopige selectie prijs voor de wegrace en de individuele tijdrit bij de eliterenners. Marcel Kittel en André Greipel ontbreken daarin, voor beide sprinters wordt het parcours als te lastig beschouwd.

In totaal heeft de Duitse bond veertien renners genomineerd. Voor de tijdrit is titelverdediger Martin eerste keus. Voor de andere twee tickets komen Nikias Arndt, Nils Politt en Jasha Sütterlin in aanmerking. Voor de negen startbewijzen voor de wegrace is Degenkolb een zekerheidje.

Verder staan Emanuel Buchmann, Marcus Burghardt, Nico Denz, Johannes Fröhlinger, Simon Geschke, Christian Knees, Paul Martens, Christoph Pfingsten en Rick Zabel op de voorlopige lijst. Ook de tijdrijders kunnen worden aangewezen voor de wegwedstrijd.