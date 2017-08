"Ik heb nog niet vaak een 5000 meter gelopen in mijn hele leven en heb niet al te veel ervaring op deze afstand. Ik kan mijn kansen dus niet zo goed inschatten'', zei ze na haar race.

De benen waren redelijk goed, ook al voelde ze wel de drie 1500 meters die ze al in Londen heeft gelopen. Ze wilde het verder niet hebben over de finale van de 1500 meter, waarin ze als favoriete voor goud vertrok, maar als vijfde eindigde en na afloop zwaar ontgoocheld was. "Het valt mee, ik moet dat nu loslaten. Er komt nog een race.''

De geboren Ethiopische, die als jong meisje naar Nederland vluchtte en sinds 2013 een Nederlands paspoort heeft, kan haar WK redden met succes op de 5000 meter, de afstand waarop ze dit jaar het Nederlands record op 14.41,24 bracht en in 2014 Europees zilver veroverde. "Toch voel ik me onwennig op deze afstand. Ik heb hem dit jaar eigenlijk vooral gelopen om te leren, om er in de toekomst wat meer mee te doen. Dit WK was de 1500 meter mijn hoofddoel.''

In de series van de 5000 meter had de 24-jarige Hassan geen moeite om zich voorin te handhaven. De Amerikaanse Molly Huddle probeerde te ontsnappen, maar in de laatste ronden kwam er een versnelling van de achtervolgers waarbij Hassan het voortouw nam. In het rechte stuk naar de finish rolde ze uit en liet de winst aan de Ethiopische Letesenbet Gidey.