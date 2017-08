“Ergens komen is één. Daar blijven, dat is twee. Het verwachtingspatroon dat heerst rondom de club en het team is anders. Dat moet je een boost geven en goed zijn voor je zelfvertrouwen, maar het zal ook de tegenstander méér motiveren. Daar moeten we ons van bewust zijn."

Volgens Ten Hag is het een voordeel dat FC Utrecht in de voorronde van de Europa League al tegenover Valletta en Lech Poznan stond. Beide teams werden uitgeschakeld. In de laatste ronde wacht Zenit Sint-Petersburg.

"Wij hebben al twee rondes in de Europa League achter de rug, vier duels in de benen. Wij zítten al in het seizoen, zo beleven we dat ook. We moesten heel snel klaar zijn qua fysiek en tactiek, juist omdat we al medio juli aan de Europa League begonnen. Wij hebben onze eerste lessen van dit seizoen al geleerd, zijn verder in het proces dan de andere clubs in Nederland. Dat is voordelig, maar dat maakt nog niet dat het een wetmatigheid is dat wij ADO Den Haag morgen verslaan.”