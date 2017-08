De Turk legde de dubbele sprintafstand af in een tijd van 20.09. Hij bleef de Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk, die eerder goud pakte op de 400 meter, nipt voor: 20.11.

Het brons was voor Jereem Richards uit Trinidad & Tobago, die slecht een paar duizenden langzamer was dan de Zuid-Afrikaan.

Usain Bolt was de afgelopen acht jaar ongenaakbaar op de 200 meter. Zowel in Berlijn (2009), Daegu (2011), Moskou (2013) als Peking (2015) was de Jamaicaan, die dit WK stopte, de beste.

Makwala arriveerde 'slechts' als zesde. Om de sprinter uit Botswana was veel te doen op de WK. Hij werd maandag nog voor 48 uur in quarantaine gezet wegens een besmettelijk virus, donderdag stond hij toch in de finale op de 200 meter.