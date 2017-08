De verdediger van Osijek bereikte een akkoord met de Amsterdammers over een contract voor drie jaar, maar kwam niet door de medische keuring, waardoor de deal werd afgeblazen.

Definitief, zo luidde het. Maar Barac’ agent legde zich daar niet bij neer en vroeg een second opinion aan. Daaruit zou een ander beeld zijn ontstaan.

Hoewel Ajax al doorschakelde naar andere verdedigers, is de club bereid vandaag of morgen met Barac en zijn zaakwaarnemer in gesprek te gaan. Berichten in de Kroatische media dat de deal alsnog doorgaat, zijn voorbarig.

De deur staat hooguit op een kier. Maar voordat het tot een akkoord komt, zal er op zijn minst een derde medisch onderzoek moeten plaatshebben.