Maradona naar PSV

De spelers van de nummer drie en zes van het afgelopen seizoen in de Eredivisie zullen worden bekeken en beoordeeld door niemand minder dan Diego Armando Maradona. De voormalige superster is morgenavond naar eigen zeggen aanwezig in het Philips Stadion met de selectie van Al Fujairah, de club waar de Argentijnse wereldster trainer is.

Op de vraag of de voormalig topvoetballer een dezer dagen nog langs zou gaan bij PSV, antwoordde hij gisteren bevestigend. „Zaterdag ben ik bij de wedstrijd”, aldus Maradona, die met zijn elftal uit de Verenigde Arabische Emiraten op trainingskamp is in het nabij gelegen Mierlo.

De Argentijn wimpelde deze week zo’n beetje alle verzoeken aan zijn adres af, maar een wedstrijd van PSV bezoeken ziet hij wel zitten. Via de hotelmanager deed Maradona, die zich in de avonduren stierlijk verveelt, de aanvraag in Eindhoven om de wedstrijd met bij te wonen.

Indien hij zich aan zijn woord houdt (hij heeft een wispelturig karakter), ontvangt PSV een van ’s werelds beste spelers ooit met open armen.