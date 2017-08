De Fransman Jean-Christophe Bahebeck meldt zich volgens planning vandaag voor de medische keuring en afronding van zijn overgang voor één jaar op huurbasis. Bahebeck is zeer welkom bij Ten Hag. „Hij is een goede speler.’’

De 24-jarige aanvaller, wiens roots in Kameroen liggen, werd afgelopen seizoen door Paris Saint-Germain verhuurd aan de Italiaanse Serie A-club Pescara. Daar maakte hij in 15 duels drie goals.

De twee meest recente aanwinsten, Lukas Görtler en Anouar Kali, zijn klaar om vanavond in Den Haag tegen ADO hun debuut voor FC Utrecht te maken. De afgelopen twee seizoenen trapte FC Utrecht onder Ten Hag met een nederlaag af in de Eredivisie. ,,Een goede start geeft altijd een bepaalde rust. We gaan een heel intensieve periode in met vijf wedstrijden in korte tijd. Dit is een grote test”, aldus Ten Hag.