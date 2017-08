Maar mag die grote verrassing worden verwacht van een ploeg die pas twee weken compleet is, tussendoor naar China vloog en vier belangrijke spelers uit de as verloor? Wel als je een duo met Lex Immers en Bjørn Johnsen voorin hebt lopen, is de stiekeme hoop van de Hagenaars.

De 1.95 meter lange Johnsen moet met Immers een tandem vormen zoals de Hagenaar (zelf 1.87 meter) die in zijn meest productieve jaren bij Feyenoord vormde met Graziano Pelle. In de twee seizoenen om de lange Italiaan heen was hij de meest trefzekere middenvelder van de Eredivisie en maakte hij tegen de dertig goals. In de ruimtes rondom de beresterke Noor, moet de dynamische Immers voor groengele glorie zorgen.

In de tien dagen dat hij er is, trekt Johnsen veelvuldig naar Immers toe. De spits die overkwam van het Schotse Hearts, waar hij uitgroeide tot Noors international, heeft te horen gekregen dat hij samen met de teruggekeerde clubicoon een duo moet vormen waar zijn eigen carrière en ADO nog een extra boost van moeten krijgen.

„Als dat gaat groeien tussen die twee, dan kan dat een mooie tandem worden’’, zegt trainer Fons Groenendijk. „Ze zijn met elkaar bezig. Ik zie ook een heel fitte Lex Immers, die vanaf dag één laat zien een absolute meerwaarde voor ADO te zijn. Ik heb hem hier zien weggaan en weer zien terugkomen. Hij is nu explosiever, meer een leider en je ziet dat hij in de top heeft gespeeld. Met Johnsen erbij kunnen we nu ook wat opportunistischer gaan spelen. Het zal tegen Utrecht ook aankomen op duels om de tweede bal, veel strijd. We hopen dat dit gelijk iets oplevert.’’