,,Dat vind ik wel een interessante speler”, erkent trainer René Hake, die niet heel optimistisch is over de kansen om de Tsjech te huren.

,,Ik denk dat het moeilijk wordt, want het is een kwalitatief heel goede speler, die dicht tegen het eerste elftal van Ajax aan zit. Op het moment dat hij weinig gaat spelen, is het nog de vraag of Ajax hem in aanmerking laat komen voor verhuur naar ons toe, of dat ze een andere categorie clubs zoeken. Maar laat ik duidelijk zijn, dat ik Cerny voor ons een prima speler zou vinden.”