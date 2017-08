Volgens de Duitse trainer is een vertrek van Messi bij Barcelona zelfs mogelijk. "Het is tamelijk eenvoudig eenvoudig. Tot nu toe werd dat als voor onmogelijk gezien. Maar dan pak je de lijst erbij. De clausule om Leo Messi te kopen is 300 miljoen euro. Sinds een maand blijkt dat plotseling ook mogelijk", vertelt Klopp aan DAZN.

Foto: Reuters

"300 miljoen euro gold als een belachelijk bedrag. Er is gewoon een willekeurig prijskaartje op Messi geplakt. Ik bedoel: wie betaalt er nou 300 miljoen? En nu kan het gewoon. Het zou eenvoudig zijn om een regel te maken. Waar willen we dat dit naartoe gaat, en waar moet het stoppen."