De Nederlandse buitenspeler is voldoende hersteld van een kuitblessure die hij in de zomerstop tijdens een partijtje tennis opliep. Trainer Carlo Ancelotti zei vrijdag dat naast Robben ook David Alaba na een blessure weer volledig fit is.

Robben reisde in de voorbereiding op het seizoen vanwege zijn blessure niet met Bayern München naar Azië. Ook ontbrak de 33-jarige Oranje-international in de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Borussia Dortmund om de Duitse Supercup. Bayern won die beker na het nemen van strafschoppen.