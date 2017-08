Misschien toch keepersprobleem Feyenoord

Brad Jones bleek vrijdag nog niet in staat om te trainen. Eerder van de week liep de doelman van de Rotterdammers tijdens een oefensessie een lichte rugblessure op. Trainer Giovanni van Bronckhorst wil nu kijken of Jones zaterdag wel op het veld kan staan. "Als dat goed gaat, durf ik het risico te nemen om hem zondag onder de lat te zetten." Mocht dat toch niet lukken, dan zal Van Bronckhorst een beroep doen op Justin Bijlow. "Die doet het fantastisch op de training en ligt goed in de groep."

Feyenoord is voorzichtig met Jones omdat keeper Kenneth Vermeer naar schatting lange tijd niet inzetbaar is wegens een peesblessure aan zijn rechterhand. Van Bronckhorst liet verder weten dat Feyenoord niet van plan is nog een doelman aan te trekken. "Ook al staat Vermeer wat langer aan de kant, de blessure van Jones is van korte duur."