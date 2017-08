Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Protest hordeloopster Boons afgewezen

44 min geleden ANP

Het protest van de Atletiekunie tegen de uitschakeling van Eefje Boons op de 100 meter horden bij de WK atletiek in Londen is afgewezen. De wedstrijdjury vond niet dat de Nederlandse atlete dusdanig was gehinderd dat haar tijd erdoor werd beïnvloed.