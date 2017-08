,,Ik heb nog geen enkele intentie te stoppen met wielrennen. Op dit moment zou ik ook na die twee extra jaren nog willen doorgaan. Volgend seizoen wil ik mij tonen in de voorjaarsklassiekers en daarna, net als dit jaar, proberen een plaats te bemachtigen in de Tourploeg.''

Knees werd in 2010 nationaal kampioen op de weg. In 2006 had hij eerder al Rund um Köln op zijn naam geschreven. Volgende maand doet Knees in het Noorse Bergen mee aan de WK wielrennen.