Boom: 'Veel agressie en blijdschap'

32 min geleden ANP

Lars Boom schudde vrijdag met zijn ritzege in de BinckBank Tour een hoop frustratie van zich af. ,,Er zat heel veel agressie en blijdschap in'', omschreef hij zijn gebaren nadat hij de finish in Sittard-Geleen was gepasseerd.