Lars Boom heeft een boete gekregen voor zijn wilde zegegebaar toen hij als winnaar de finish passeerde van de vijfde rit van de BinckBank Tour.

De jury beoordeelde zijn armgebaar als 'incorrect gedrag'. Het gaat om een boete van 1000 Zwitserse Frank, dat is een kleine 900 euro "Er zat heel veel agressie en blijdschap in'', omschreef Boom zijn gebaren na de finish in Sittard-Geleen. De agressie gold ,,mensen die weten dat ik ze bedoel'', aldus Boom zonder namen te noemen.