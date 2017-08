Orejuela doorstaat medische keuring

Omdat de afkoopsom van 3,65 miljoen euro zwart op wit stond en Ajax bereid bleek die aan Deportivo Cali te betalen, is de deal compleet.

In TELESPORT zei Orejuela eerder al zich te verheugen op het weerzien met zijn landgenoten Davinson Sanchez en Mateo Cassierra. ,,Mijn droom komt uit. Ik mag bij een van mijn favoriete clubs in Europa spelen, want Ajax is in Colombia erg populair.”

En: ,,Ik heb Davinson en Mateo afgelopen jaar veelvuldig gesproken en mooie verhalen over Ajax en Amsterdam gehoord. Ze om advies vragen, was dan ook niet nodig toen deze kans zich voordeed. Door hun enthousiasme wist ik al zeker dat ik naar Nederland wilde. Ik kan niet wachten tot ik ze zie en met ze kan samenspelen.”