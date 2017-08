Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Belg De Vos wordt IOC-lid

36 min geleden

De Belg Ingmar De Vos zal in september toetreden tot het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De voorzitter van de internationale paardensportbond FEI is een van de negen kandidaat-leden die bij het congres in de Peruaanse hoofdstad Lima (13-16 september) worden voorgesteld en normaal gesproken aangenomen. De Fransman Jean-Christophe Rolland gaat de internationale roeifederatie FISA vertegenwoordigen.