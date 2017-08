Sintnicolaas en Braun zakken weg op tienkamp

De twee Nederlanders leverden veel in bij het hoogspringen. Sintnicolaas bedwong een hoogte van 1,90 en Braun ging over 1,93. Ze bleven daarmee beneden hun kunnen. Koploper is de Fransman Kevin Mayer, die over 2,08 sprong en op 3581 punten staat.

Sintnicolaas zat na de mislukte Spelen van Rio een tijdje in de put, maar hij klom er op eigen kracht uit en verraste dit seizoen in Götzis met een Nederlands record van 8539 punten. De atleet uit Apeldoorn blijft in Londen vooralsnog onder dat niveau. Ook Brabander Braun draait een stroeve wedstrijd. De atleten sluiten de eerste dag van de tienkamp later op de avond af met de 400 meter.