Dessers schiet met scherp: 'Dit is een perfecte start'

Dessers, die overkwam van NAC Breda, kan zijn ijzersterke seizoensstart maar moeilijk bevatten. "Het is leuk dat ik er direct 'ingegooid' word", vertelt hij aan FOX Sports. "Eerst in de Europa League en nu ook hier. Dit is een perfecte start. Ik ben heel blij dat we gewonnen hebben, maar persoonlijk ook met mijn doelpunten. Dat spreekt voor zich."

Zijn eerste doelpunt tegen ADO had echter niet goedgekeurd mogen worden. Dessers kwam namelijk terug uit buitenspelpositie. "Ik voelde dat het op het randje was. Vorig seizoen heb ik vaak de pech gehad dat ik werd teruggefloten, maar ik ben blij dat deze telt."

FC Utrecht, dat zich ook al wist te plaatsen voor de play-offs van de Europa League, zit volgens Dessers in een flow. "We hebben moeten opbouwen, maar hebben nu al een goed niveau te pakken. We spelen heel zakelijk en solide. Hopelijk brengt ons dat nog ver dit seizoen."