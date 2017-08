Douma ten onder in halve finales 1500

De Zaandammer moest in de halve finales afhaken bij het ingaan van de laatste ronde en eindigde als dertiende en laatste op vele seconden achterstand van de winnaar, de Tsjech Jakub Holusa. Douma kwam donderdag in de series vlak voor de finish ten val en diende protest in. Hij voelde zich gehinderd door een atleet die voor hem liep. De wedstrijdjury erkende zijn bezwaren en liet hem alsnog lopen in de halve finales.