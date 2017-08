SCHIPPERS PROLONGEERT WERELDTITEL

Twee jaar na haar wereldtitel in Peking startte Schippers op baan 6 in Londen. De atlete ging voortvarend van start in de Engelse hoofdstad, nam de eerste bocht uitstekend en lag direct aan kop.

In de lichte regen bleef het echter bloedstollend spannend, omdat de Ivoriaanse Marie-Josee Ta Lou maar nét een tandje langzamer was dan Schippers. Zij liep een tijd van 22.08.

De prestatie van Schippers is indrukwekkend. De Nederlandse treedt in de voetsporen van de Jamaicaanse Marlene Ottey (1993 en 1995) en de Amerikaanse Allyson Felix (2005, 2007 en 2009, die tot vrijdagavond de enige twee waren die hun wereldtitel op de 200 meter met succes hadden verdedigd.