Rutte feliciteert 'gouden' Dafne

Tijdens de finale in het Olympisch Stadion in Londen sprintte de Utrechtse topatlete naar het goud in een tijd van 22,05.

Ook haar woonplaats Utrecht liet zich niet onbetuigd. Via Twitter liet de gemeente weten: "Dafne Schippers doet het! Opnieuw wereldkampioen op de 200 meter, wat een geweldige prestatie".

Erelijst Schippers pakte haar eerste goud in 2010 bij de WK voor junioren op de zevenkamp. Het jaar daarna herhaalde ze dat op de EK voor junioren. Haar eerste sprintgoud was bij de EK onder 23 in 2013, toen zesde 100 meter won.

Het was de voorbode voor het succes op de EK van 2014 in Zürich, waar ze de dubbel pakte op 100 en 200 meter. Schippers maakte haar sprintsucces compleet met de Europese titel indoor 60 meter in 2015.

Ook vier keer zilver In de zomer van dat jaar volgde haar eerste mondiale succes op de WK in Peking met goud op de 200 meter, in een fabelachtige tijd van 21,63. Op de EK van 2016 in Amsterdam was er opnieuw dubbel goud; op de 100 en met de estafetteploeg op de 4x100 meter.

De Utrechtse heeft verder ook nog vier keer zilver (EK 2012: 4x100 meter - WK 2015: 100 meter - WK indoor 2016: 60 meter - Olympische Spelen 2016: 200 meter) en vier keer brons (WK junioren 2010: 4x100 meter - EK onder 23 2013: ver - WK 2013: zevenkamp - WK 2017: 100 meter).