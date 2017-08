Schippers: 'Dit is zo speciaal, heb er zo hard voor gewerkt'

"Dit is zo speciaal. Ik heb er zo hard voor gewerkt en moest er vandaag ook voor vechten'', zei ze bij de NOS na een uitgebreide ereronde die haar ook bij haar ouders bracht. "Ja, dan breek ik. Zij zien wat je doormaakt. Het is geen gemakkelijk leven, maar wel heel mooi.''

Schippers wisselde van coach en moest wennen aan de nieuwe werkwijze. "Er is veel veranderd. Oktober, november, december, dat zijn de maanden dat het echte werk wordt geleverd. Natuurlijk was ik niet zeker dat het hier zou lukken. Ik wilde eerder in het seizoen harder, maar het lukte niet. Dit is ook zo'n opluchting. Geweldig. En nu op naar morgen, naar de estafette.''