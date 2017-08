Johnsen naar Ajax; Friezen bedroefd

Maar Ajax sloeg snel toe en betaalt iets meer dan twee miljoen euro voor de jonge Noorse buitenspeler, die voor vier jaar tekent in Amsterdam. Het laat de Friezen teleurgesteld achter. Zij dachten een nieuw goudmijntje te hebben met het talent, dat zijn nog een jaar doorlopende contract in Friesland niet wilde verlengen. Johnsen, die al zelfverzekerd uitsprak dat zijn speelminuten niet konden uitblijven, zou morgen zijn (basis)debuut hebben gemaakt tegen FC Groningen. Heerenveen plukte hem twee jaar geleden weg bij Rosenborg BK, de tegenstander van Ajax in de laatste Europa League-voorronde.