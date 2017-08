Aanvoerder Vlaar acht AZ klaar voor PSV

Net zoals Van den Brom heeft ook Vlaar de zomerstop gebruikt om na te denken. "Ik zit in mijn laatste contractjaar bij AZ en wil daarna nog heel graag door, maar niet op de manier zoals het vorig seizoen is gegaan”, vertelt de 32-jarige aanvoerder op het trainingscomplex in Wijdewormer. "Als team presteerden we te wisselvallig en ik kwakkelde zelf met mijn vorm en veel blessures. Komend jaar móet het gewoon anders. Ook als het een keer moeilijk gaat, moeten we die spirit hebben om een wedstrijd te kantelen. Vertrouwen hebben in elkaar. Elkaar rugdekking geven; letterlijk en figuurlijk, altijd en overal. Ik vind dat we ook in die opzichten al grote stappen hebben gemaakt in de voorbereiding.”

Vorig jaar had AZ reeds twee Europa League-wedstrijden achter de rug voor de start van de competitie. Doordat de Alkmaarders zich afgelopen seizoen niet kwalificeerden voor Europees voetbal, bestond de huidige voorbereiding alleen uit oefenwedstrijden. Daarin speelde AZ wel bewust tegen relatief sterke tegenstanders als Olympiakos, Club Brugge, Malaga en Udinese. De laatste drie clubs werden knap verslagen, met bij vlagen aantrekkelijk voetbal. "Je ziet nu al een ander AZ dan vorig seizoen”, vindt Vlaar. "We gaan meer van onze eigen kracht uit. Daarnaast trainen we heel veel en intensief op specifieke patronen. Hoe gaan we druk zetten? Hoe gaan we aanvallen? Dat je die patronen nu ook terugziet in wedstrijden, geeft voldoening en houvast.”

Foto: Hollandse Hoogte

Slot De nieuwe assistent-trainer Arne Slot speelt daarin een belangrijke rol. De 38-jarige coach is nadrukkelijk aanwezig op de trainingen en weet heel goed hoe hij AZ komend seizoen wil zien. Slot wil net als Van den Brom dat het plezier ervan afspat bij de spelers. En dat mensen het leuk vinden om naar de Alkmaarders te kijken, hetgeen vorig jaar lang niet altijd het geval was.

Om zijn wensen te realiseren, is het onder meer belangrijk dat er rust is binnen de selectie en dat iedereen weet waar hij aan toe is. "Als voetballer heb je baat bij duidelijkheid en structuur en dat is er nu veel meer dan vorig jaar”, erkent Vlaar. "De teugels zijn aangetrokken. Elke speler kent zijn rol, weet hoe we willen voetballen en wat er van hem wordt verwacht. Natuurlijk gaat dat gepaard met teleurstellingen voor mensen die waarschijnlijk minder gaan spelen. Maar het brengt zoveel meer rust in het team. Ik ben er heel blij mee.”

'Voorop in de strijd' Voorlopig ligt AZ op koers, met spelers uit eigen jeugdopleiding als Joris van Overeem en Calvin Stengs en nieuwe doelman Marco Bizot als uitblinkers. Ook Vlaar, eveneens opgeleid in Alkmaar, staat er goed voor. De ijzersterke verdediger oogt fit, zowel binnen als buiten de lijnen. "Ik ben zelf iemand die voorop in de strijd wil gaan en anderen daarbij wil meenemen. Daarvoor moet ik goed in mijn vel zitten, scherp zijn en mezelf fit voelen. Tot dusver ben ik daar tevreden over, zoals ik ook blij ben met hoe we er als team voor staan. We hebben allemaal een rotseizoen achter de rug en zijn er massaal overtuigd dat we dat niet nog een keer willen.”