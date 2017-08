Slecht Vuelta-nieuws oorzaak agressie bij Boom

Donderdagavond kreeg hij te horen dat de kans dat hij in Spanje rijdt nihil is. Een etmaal later nam hij met de ritzege in de BinckBank Tour op imponerende wijze sportieve revanche. Alleen de woorden Fuck You ontbraken op de streep. Met een gebalde vuist omhoog maakte hij de hele wereld deelgenoot van zijn ongenoegen.

Als Boom het op zijn heupen heeft, kan hij de complete wereldtop verslaan. In Sittard bewees hij opnieuw zijn zeldzame klasse door op 1,7 kilometer knap uit een elitegroep weg te springen. Hij is een ruwe bolster, alleen zijn de momenten dat hij schittert veel te spaarzaam. En ook nu had hij weer het noodlot nodig om tot een fantastische prestatie te komen.

Boosdoener

Na een mislukt voorjaar waren er geregeld slaande deuren tussen Boom en de leiding van Lotto-Jumbo. De klassiekerspecialist was in de verste verte niet in de buurt gekomen van een podiumplaats in een van de monumentale klassiekers. Nadat hij op het NK met een demarrage in de laatste kilometers tegen de ploegentactiek in koerste - er werd enkel de kaart Dylan Groenewegen gespeeld - waren de rapen gaar. Opnieuw was Boom dé boosdoener.

Zelfs vanuit zijn directe omgeving kreeg de Vlijmenaar kritiek dat gewoon zijn best doen niet genoeg was. Het talent dat Boom in zijn kleine teen heeft zitten, heeft menig collega niet eens in zijn hele lichaam. Met enkel talent kom je als dertigplusser zonder keiharde arbeid echter niet ver. Noem het gemakzuchtig, of nonchalance. Boom is gewoon iemand die af en toe een goed bedoelde trap onder zijn kont nodig heeft.

Foto: Hollandse Hoogte

De inmiddels 31-jarige routinier begreep dat hij meer koershardheid en georganiseerde trainingsarbeid nodig had. De laatste grote ronde die hij had uitgereden, dateert alweer van de Tour de France 2014. Eigenlijk begon met de hoogtestage in juli in Oostenrijk reeds zijn voorbereiding op het voorjaar. Met de Vuelta en het WK in Bergen in de benen moest er weer houvast zijn. In de winter zou hij het veldrijden links laten liggen en al in januari in de Tour Down Under vroeg van start gaan.

Drive

Op de hoogtestage zag iedereen dat Boom weer de drive had. Hij had voldoende signalen gekregen dat de selectie voor de Vuelta binnen was. Totdat hij donderdagavond in het Van der Valk in Maastricht de mededeling kreeg dat hij niet bij de negen renners van Lotto-Jumbo zit die aan de Ronde van Spanje beginnen. Juist een ronde die nu voor het verdere verloop van zijn carrière uiterst cruciaal is.