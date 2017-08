Fraser: 'Spelers worden er af en toe wel gek van'

"Ik denk dat wij bij Vitesse een van de betere fysiektrainers hebben. Bij de bekerfinale hadden we ook iedereen fit, en dat was aan het einde van een lang seizoen. Als je na een voorbereiding van zeven behoorlijk zware weken ook weer iedereen fit hebt, dan zegt dat voldoende over de kwaliteiten van de fysiektrainer. Maar het zegt ook wat over de bereidheid van de jongens", vindt de coach, die vorige week met de Arnhemmers naast de Johan Cruijff Schaal greep.

Nieuwe atleten

"Wij vangen een hoop op met krachttraining. Van de extra tijd die de spelers daarin moeten steken, worden ze af en toe wel gek, maar het is wel waar wij met z’n allen voor staan. Voetballers zijn niet alleen de nieuwe popsterren, maar het zijn ook de nieuwe atleten. En net als die atleten moeten ze heel erg fit zijn om het maximale uit hun kwaliteiten te halen. Een fitte selectie is een samenwerking tussen een uitstekende fysiektrainer en een groep die bereid en gedisciplineerd is.”

Seegers, die momenteel de cursus Coach Betaald Voetbal doorloopt voor het hoogste trainersdiploma, is bezig aan zijn tweede seizoen bij Vitesse en kwam vorig jaar over van Anderlecht.