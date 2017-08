"Ajax heeft Davinson een topaanbieding gedaan voor een nieuw contract”, aldus directeur spelerszaken Marc Overmars, die het elftal van de Europa Leaguefinale zo veel mogelijk in tact wil houden.

Door plafond

Hoewel Ajax nu al acht(!) keer de transfersom die vorig jaar aan het Colombiaanse Nacional werd betaald (5 miljoen euro) kan incasseren, is de club er alles aan gelegen de rots in de branding nog minimaal één jaar in het rood-wit te laten spelen. Daarvoor is Ajax ook bereid ver te gaan. Sanchez staat nu nog tot de zomer van 2021 onder contract en kan door het salarisplafond schieten als hij zijn handtekening onder een verbintenis tot de zomer van 2022 zet.

Met de nieuwe topaanbieding voor de Colombiaanse international geeft Ajax een duidelijk signaal af. Dat geld door de goede financiële positie van de Amsterdammers geen enkele rol speelt, maar dat het sportieve aspect voorop staat. Overmars komt ook terug op zijn eerdere uitspraak – gedaan in de voorbereiding – dat Sanchez ongeveer 40 miljoen zou moeten kosten, dat bedrag is nu dus hoger. Hem nu aan zijn contract houden, lijkt pokeren. Maar dan wel met vier azen in handen. Ook FC Barcelona en Real Madrid zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in de verdediger, die hoog op de scoutingslijst van elke topclub in Europa staat.

Ongekend

Waar Ajax vurig hoopt op een langer verblijf van de ijzersterke centrale verdediger, beseft men ook dat een vertrek niet helemaal uit valt te sluiten. Als er door tegen elkaar opbiedende clubs nóg hogere bedragen worden geboden, kan een halsstarrig ’nee’ een onaanvaardbaar bedrijfsrisico vormen. En wat als Sanchez zijn zinnen op Spurs zet en zich net zo opstelt als werkweigeraar Virgil van Dijk bij Southampton?

’Not for sale’, valt in de ArenA – zoals eerder bij André Onana, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Kasper Dolberg wél – dan ook niet te horen. Maar met de voor Nederlandse begrippen ongekende aanbieding voor Sanchez probeert Ajax zich in elk geval maximaal te wapenen tegen het transfergeweld uit (met name) Engeland.