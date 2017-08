Daarmee was hij ruim sneller dan Sébas van Lith, die het record in oktober 2015 met 2.06,80 in handen kreeg.

Met zijn tijd voldeed Kamminga ook aan de limiet voor de EK kortebaan. Hij eindige in de series als tweede achter de Rus Kiril Prigoda (2.04,34). De finale in Eindhoven is zaterdagavond.