Federer: 'Benieuwd wat Robin me voorschotelt'

"Ik ken Robin erg goed", zegt de 19-voudig Grandslamwinnaar tegenover ATP. "We hebben tegelijkertijd getraind in Dubai en ik heb een keer tijdens de Daviscup tegen hem gespeeld."

Federer vindt het leuk om te zien dat Haase zover gekomen is. "Hij heeft veel pech gehad met blessures, recent nog met zijn knie. Het is mooi dat hij nu weer goed speelt en stijgt op de wereldranglijst. Robin is een goede vriend, we chatten veel. Het is tactisch een goede speler en ik ben benieuwd wat ik zaterdagavond voorgeschoteld krijg."