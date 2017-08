premium

Live Premier League - Kan Chelsea Arsenal volgen?

35 min geleden

De Premier League seizoen 2017/2018 kende vrijdagavond een spetterende start met de clash tussen Arsenal en Leicester City. In een spektakelstuk wonnen de Gunners met 4-3 van de kampioen van 2016. Kan de kampioen van 2017, Chelsea, het voorbeeld van de stadgenoot volgen? De ploeg van Antonio Conte treedt vanaf 16:00 uur in het strijdperk tegen Burnley. Volg alle duels in de Premier League hier via onze uitgebreide livewidget.