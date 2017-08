Sintnicolaas na opgave: 'Een smerig toetje'

Sintnicolaas (30) kende de afgelopen jaren al veel blessureleed en nadat vorig jaar ook nog eens Spelen van Rio op een mislukking uitdraaiden, zag hij het een tijdje niet meer zitten. Hij nam een lange pauze en klom op eigen kracht uit het dal. Het verrassende resultaat was eind mei in Götzis een Nederlands record van 8539 punten.

De allrounder uit Apeldoorn was om die reden met een goed gevoel afgereisd naar de WK, maar in Londen wilde het lichaam wederom niet meewerken. Met een kramperig gevoel in de kuit en pijn aan knie en enkel werkte hij de eerste vijf onderdelen op vrijdag af.

Sintnicolaas begon ondanks zijn matige eerste dag vol goede moed aan de tweede helft van de tienkamp. ,,Ik voelde me best goed vanmorgen. De pijntjes waren onder controle. Op de horden schoot het toch in mijn hamstring, een scheurtje of zo. Al met al blijft het jammer. Ik was in vorm en dan is het frustrerend dat het er niet uit komt. Ik heb ook wel een traantje gelaten, maar weet ook dat dit bij topsport hoort. Het is even een klap in mijn gezicht, maar ik ga niet bij de pakken neerzitten. Mijn seizoen was al geslaagd met met mij record in Götzis en ik had dit WK voor mezelf niet zo groot gemaakt. Het was meer een toetje, helaas is het een smerig toetje geworden.’