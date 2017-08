premium

Excuses voor 'fuck you'-gebaar na zege

40 min geleden ANP

Lars Boom heeft spijt van de gebaren die hij vrijdag maakte na zijn etappezege in de Binckbank Tour in Sittard. De renner van LottoNL-Jumbo uitte onder meer met een zogenoemd 'fuck you'-gebaar zijn woede. Na afloop wilde hij niet vertellen voor wie het gebaar bedoeld was, maar zaterdag werd duidelijk dat hij zich zo gedroeg uit frustratie dat hij geen deel uitmaakt van de ploeg die deze maand van start gaat in de Vuelta.