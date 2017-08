'Zidane langer bij Real Madrid'

De succescoach droeg als speler tussen 2001 en 2006 het shirt van Real. In 2011 ging Zidane bij 'De Koninklijke' aan de slag als sportief directeur en daarna werkte hij ook als assistent van coach Carlo Ancelotti en als trainer van Real Madrid B. In januari 2016 volgde de Fransman hoofdtrainer Rafael Benítez op.

,,Er zal ooit een einde aan komen, maar mijn relatie met Real is niet afhankelijk van contracten of geld. Wie weet ben ik hier over een jaar niet meer. Maar de club en ik zijn het nooit oneens over iets'', aldus Zidane zaterdag tijdens een persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Barcelona in de strijd om de Supercup van zondag.

In anderhalf jaar won Zidane twee keer de Champions League met Real Madrid, afgelopen seizoen leidde de voormalig middenvelder Real ook naar de Spaanse titel.